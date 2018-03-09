اليونيسف: الغوطة الشرقية أصبحت "جحيما" بالنسبة للأطفال السوريين

انسامد/ ومع/ 9 مارس/ اذار اعتبرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، هنرييتا فور Henrietta Fore ، أن منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة في سوريا أصبحت "جحيما على الأرض" بالنسبة للأطفال، مؤكدة أن المساعدة مطلوبة بشكل عاجل. وأوضحت فور، في تصريحات للصحافة، الخميس، أن القصف لا يتوقف على الغوطة، مشيرة الى أن هناك حاجة ضرورية لإيصال المساعدات إلى المدينة. وأشارت إلى أن الحرب في سوريا شردت 8ر5 مليون سوري وأصبحوا إما لاجئين في الخارج أو نازحين في الداخل، موضحة أن نصف هذا العدد من الأطفال. وسيطر الجيش السوري على 52 في المائة من الغوطة الشرقية في الايام الاخيرة إثر اطار هجوم واسع النطاق يهدف للسيطرة على ما تبقى من المناطق في الغوطة الشرقية.



وكانت وكالات الأمم المتحدة الانسانية قد أعربت عن قلقها من تدهور الوضع الانساني في المنطقة حيث قال ناشطون إن اكثر من 800 شخص قتلوا منذ اواخر الشهر الماضي بسبب القصف العنيف والمواجهة العسكرية في مناطق الغوطة الشرقية.

