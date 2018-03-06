تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي يواصل منع المدنيين من مغادرة عفرين

انسامد 6 مارس/اذار قال مسؤول أممي، الإثنين، إن تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في عفرين شمالي سوريا، لا زال مستمرًا في منع المدنيين من التوجه إلى مناطق آمنة.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ستيفان دوغريك، المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، ردًا على سؤال لمراسل الأناضول في هذا الصدد.



وأضاف المسؤول الأممي قائلًا "المسؤولون المحليون(في إشارة للتنظيم الإرهابي)، لا زالوا لا يسمحون لأحد بالخروج، ولا توجد لنا أية اتصالات بهؤلاء المسؤولين؛ لكن إمكانية خروج الناس بحرية، أمر بالغ الأهمية" ولفت دوغريك أن عدد من غادروا المنطقة بلغ حتى الآن 5 آلاف شخص.



والأسبوع الماضي، قال مساعد أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك إن منظمة "ب ي د/بي كا كا" التى وصفوها بـ"السلطات المحلية" توقف المدنيين عند نقاط التفتيش، وتمنعهم من الخروج