فوز حركة 5 نجوم والرابطة في الانتخابات التشريعية الايطالية

انسامد/ 5 مارس/ اذار لم تسفر الانتخابات التشريعية الايطالية التي اجريت يوم امس عن فائز اكيد يستطيع تشكيل الحكومة المقبلة لوحده، كما كان يأمل كل من لويجي دي مايو المسؤول السياسي عن حركة خمس نجوم، او السياسي المخضرم سيلفيو برلوسكوني، رئيس حزب "فورتسا ايتاليا" الذي ينتمي الى تحالف وسط اليمين المتكون من حركة الرابطة (رابطة الشمال سابقا) والتي حذف منها الشمال لكي تصبح حركة وطنية بعد ان كانت اهتماماتها تقتصر على الاقاليم الشمالية في ايطاليا، ويتكون ايضا من حزب "اشقاء ايطاليا" بزعامة جورجا ميلوني وحزب "نحن من اجل ايطاليا" بزعامة رافائيله فيتو. اما الخاسر الاكيد في هذه الانتخابات فهو الحزب الديمقراطي بزعامة ماتيو رينزي، الذي يفكر حاليا في امكانية الاستقالة من منصبه بعد ان رفض هذه الفكرة اثناء الحملة الانتخابية. وتقول بعض المصادر المقربة من الحزب الديمقراطي ان النتائج التي فاقت على اسوأ التوقعات هي السبب الذي قد يؤدي الى اعلان السكرتير العام للحزب الديمقراطي ماتيو رينزي عن استقالته ظهر هذا اليوم.



حركة خمس نجوم اصبحت وبفضل حصولها على 32.54 في المائة من الاصوات، اكبر حزب بينما فاز تحالف وسط اليمين 37.18 باعلى نسبة من الاصوات ك"تحالف متكون من اربعة احزاب". وقبل ان يحدد رئيس الجمهورية المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، يزعم ماتيو سالفيني، الذي استطاعت رابطته التفوق ولاول مرة على حليفها "فورتسا ايتاليا"، احقية التكليف لان تحالف وسط اليمين يملك اعلى نسبة من الاصوات. الامر الاخير، لايروق بالطبع لحركة خمس نجوم، التي اعرب زعيمها السياسي لويجي دي مايو، عن استعداده للتحاور مع الجميع من اجل تشكيل الحكومة المقبلة. يذكر ان حركة خمس نجوم كانت ترفض على الدوام التحالف مع الاخرين (الاحزاب السياسية التقليدية).