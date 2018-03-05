قافلة للمساعدات الإنسانية تدخل الغوطة الشرقية المحاصرة

انسامد - 5 مارس / اذار - بدأت قافلة للمساعدات الإنسانية دخول منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة.



وتضم القافلة 46 شاحنة محملة بالمساعدات لنحو 27 ألف شخص.



ويقول الجيش الروسي إن مسلحي المعارضة في الغوطة الشرقية وعدوا بالموافقة على السماح للمدنيين بالخروج من الغوطة الشرقية مقابل دخول المساعدات الإنسانية، بحسب ما ذكرته وكالة إنترفاكس الروسية.



وأفاد مراسل بي بي سي في المنطقة بحدوث إطلاق نار من أسلحة ثقيلة في منطقة قريبة.



وأفادت تقارير بقتل 14 مدنيا بسبب غارات شنتها القوات الحكومية ليلا.



"أنا عايش"... صرخة مواطني الغوطة المحاصرين وقال المرصد السوري المعارض إن الطائرات استخدمت البراميل المتفجرة والذخيرة الخام والمعدة ارتجاليا، وإنها أدت إلى أضرار عشوائية في حمورية، حيث قتل - بحسب تقارير - 10 أشخاص.



وكانت روسيا قد اقترحت وقفا يوميا لإطلاق النار في المنطقة التي تعرض للقصف بشدة، لكن الجيش الروسي قال إن مسلحي المعارضة منعوا السكان المحليين من المغادرة.



وتفيد تقديرات بأن حوالي 709 مدنيين قتلوا منذ تكثيف القوات الحكومية والقوات الروسية الحليفة لها حملتها على الغوطة الشرقية.



ويقول رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري المعارض إن من بين هؤلاء 166 طفلا.



