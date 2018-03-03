البحرين: القبض على 116 عنصراً مدعومين من إيران

أنسامد - 3 مارس /آذار/ -أحبطت الأجهزة الأمنية البحرينية، عدداً من الأعمال الإرهابية وألقت القبض على 116 من العناصر الإرهابية، تنوعت أدوارهم في التخطيط والإعداد وتنفيذ الأعمال الإرهابية، ما بين ناقل للعبوات المتفجرة ومنفذ ميداني، فضلاً عن تولي عدد منهم مسؤولية تصنيع ونقل وتخزين المواد المتفجرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).



ووفقاً للتحريات، تنتمي العناصر المقبوض عليها إلى تنظيم إرهابي، عمل الحرس الثوري الإيراني على تشكيله من خلال توحيد عدة تنظيمات إرهابية وجمعها في إطار واحد.



ويقف وراء دعم وتمويل وتدريب عناصر هذا التنظيم الإرهابي، الحرس الثوري في إيران وأذرعه الخارجية ومنها كتائب عصائب أهل الحق ، و«حزب الله» الإرهابي في لبنان، وذلك من خلال تكثيف عمليات تجنيد العناصر الإرهابية بالداخل والترتيب والتنسيق لتدريبها في المعسكرات الإرهابية وتزويدهم بالأموال والأسلحة النارية والعبوات الناسفة، حيث كان التنظيم، يخطط لاستهداف قيادات ومنسوبي الأجهزة الأمنية والدوريات وحافلات نقل رجال الأمن، بالإضافة إلى منشآت نفطية وحيوية، بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وضرب الاقتصاد الوطني وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر، حسب الوكالة.



