ستيفان دي مستورا: الأمم المتحدة لم ولن تتنازل عن تطبيق قرار الهدنة في الغوطة الشرقية

انسامد 2 مارس/ اذار أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن الأمم المتحدة لم ولن تتخلى عن مطالبتها بالتنفيذ الكامل للقرار 2401 الخاصة بالهدنة في الغوطة الشرقية. وأضاف دي ميستورا في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة في جنيف أنه سوف يجتمع اليوم مع مندوبين لثلاثة من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث تطورات الأوضاع. وأوضح أن القصف، وإن كان متبادلا بين الحكومة والمعارضة، إلا أنه "غير متناسب من ناحية القوة، غير أن هذا لا يعني ضرورة مواصلة جهود وقف القصف والسماح للقوافل بالوصول إلى الغوطة الشرقية على وجه الخصوص". وشدد دي ميستورا على أن الأمم المتحدة مصممة على إنجاح تلك الهدنة الإنسانية التي لا يمكن التخلي عنها، كما أنها لا تريد أن يتكرر ما حدث في حلب. كما لفت إلى أنه سوف يعطي بعض المؤشرات في الأيام القليلة القادمة على مبادرة واضحة باحتمال إطلاق لجنة تعمل على ملف دستور سوري جديد في جنيف بمشاركة مختلف الأطراف. وأكد على قناعة الجميع بأنه لا يوجد حل إلا الحل السياسي للأزمة السورية، وأن الأمم المتحدة تعمل بجدية في هذا الصدد.

