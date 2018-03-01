ملك السعودية يستقبل وفد مجموعة "الشيوخ" برئاسة كوفي عنان

أنسامد - الأول من مارس - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وفد مجموعة ذا إيلدرز "الشيوخ" برئاسة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان.



وشهد اللقاء استعراض جهود المجموعة في سبيل دعم السلام والاستقرار العالمي.



وحضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.



ويضم وفد المجموعة، الرئيس الأسبق لفنلندا مارتي اهتيساري، والرئيس الأسبق للمكسيك إرنستو زيديلو، ووزير خارجية الجزائر الأسبق الأخضر الإبراهيمي، والرئيس التنفيذي للمجموعة ديفيد نوسباوم.



يذكر أن "مجموعة الحكماء" منظمة دولية غير حكومية، تضم شخصيات سياسية عامة من كبار السن (الشيوخ) الذين يساهمون ويشاركون بفعاليات من أجل السلام وحقوق الإنسان والمساعدة في التوعية وإيجاد الحلول للقضايا العالمية مثل تغير المناخ، الأمراض، الفقر، والصراعات. وقد جُمعوا لأول مرة على يد رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا، من أجل استثمار استقلالهم السياسي وتجاربهم السياسية وخبراتهم العملية في الحياة للعمل على إيجاد حلول للمشاكل الأكثر تعقيدا على المستوى العالمي.



