انخفاض عدد المهاجرين بحرا إلى إيطاليا بـ88,13 في المائة خلال فبراير الماضي حسب بيانات وزارة الداخلية

انسامد 1 مارس/ اذار ذكرت وزارة الداخلية الإيطالية، أن عدد المهاجرين بحرا إلى البلاد، انخفض في فبراير الماضي بنسبة 88,13 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2017. وأوضحت الوزارة، في بيان لها ، أن السلطات الإيطالية سجلت وصول 1065 مهاجرا إلى سواحل بلادها خلال الشهر الحالي، مقابل 8971 وصلوا في فبراير 2017 . و أشار البيان إلى أنه منذ بداية العام الجاري وصل للسواحل الإيطالية 5047 مهاجرا، أي "ما يمثل انخفاضا بنسبة 60,96 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط، عندما بلغ العدد 13349". و وفق التوزيع الجغرافي للمهاجرين فإن مراكز الإيواء في لومبارديا (شمال)، تضم 24047 من مجموع 143493 مهاجرا يستفيدون من مرافق الاستقبال، أي ما نسبته 14 في المائة، تليها مدينتي كامبانيا ولاتسيو، اللتان تستضيفان 9 في المائة من المهاجرين". و في سياق متصل ، أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية في 15 فبراير الجاري أنه تم استقبال 150 لاجئا بمطار براتيكا دي ماري بجنوب روما بعد إجلائهم من مراكز الاحتجاز في ليبيا ، و ذلك ضمن مبادرة "ممرات إنسانية". وأوضحت الوزارة، في بيان لها ، أن هؤلاء اللاجئين الذين وصلوا إلى إيطاليا كانو محتجزين "لمدة طويلة في ظروف صعبة"، و يتعلق الأمر بـ73 امرأة و 59 رجلا و 18 قاصرا، وهم ينحدرون من إريتريا و الصومال وإثيوبيا و جنوب سودان، مشيرة إلى أنه تتوفر فيهم شروط قبولهم كلاجئين. و تهيمن مسألة الهجرة على حملة الانتخابات التشريعية بإيطاليا المقررة في الرابع من مارس، لاسيما من قبل أحزاب اليمين المتطرف الذي يوظفها كورقة لكسب أصوات الناخبين من خلال ربط الهجرة بانعدام الأمن في البلاد