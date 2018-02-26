رئيس المجلس الرئاسي يجري محادثات مع الرئيس التركي في اسطنبول

أنسامد - 26 فبراير /شباط/ - إستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج، الذي وصل إلى اسطنبول مساء الأحد في زيارة عمل قصيرة، وفقا لبيان للمجلس الرئاسي.



وحضرالاجتماع وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة ووزير التخطيط السيد الطاهر الجهمي والمستشار السياسي للرئيس السيد طاهر السني وسفير ليبيا لدى تركيا السيد عبد الرزاق مختار وعدد من كبار مسؤولي الدولة التركية.



وأكد السيد الرئيس في بداية اللقاء على العلاقات التاريخية التي تجمع ليبيا وتركيا، معبراً عن تقديره لدعمها لمسار التوافق والأهمية التي توليها الحكومة التركية في الدفع بالعملية السياسية.



من جانبه جدد الرئيس التركي دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني مشيداً بما يبذله الرئيس السراج من جهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا مؤكداً دعم تركيا للمسار الديمقراطي في البلاد.



وخلال حديثه عن مستجدات الوضع السياسي أكد السيد الرئيس على تطلع الليبين لبناء دولة مدنية ديمقراطية، موضحاً بأن الطريق إلى هذه الدولة المنشودة يأتي عبر المصالحة الوطنية الشاملة، والالتزام بالاستحقاق الدستوري وإجراء انتخابات قبل نهاية العام ليقول الشعب كلمته وينهي المراحل الانتقالية ويختار وفق ارادته الحرة من يقود البلاد.



وبحث الاجتماع سبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية، وتطرقت المحادثات بشكل خاص إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث أكد السيد الرئيس على أهمية عودة الشركات التركية للمساعدة في تنشيط الاقتصاد وإعادة الاعمارفي ليبيا.



ورحب الجانبان بما أسفر عنه المؤتمرالتركي الليبي للتنمية والاستثمار الذي اختتم اعماله في اسطنبول مساء أمس الأحد، وتم خلاله مناقشة دور الشركات التركية في الإعمار والاستثمار ومعالجة العوائق وآليات تطوير التعاون في مختلف المجالات.



وأكد الرئيس اردوغان على استعداد تركيا للمساهمة في مجالات الإستثمار والتنمية في ليبيا وتوفير ما يطلب منها في هذا الشأن.



