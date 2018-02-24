الجامعة العربية: قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس خطير

أنسامد - القاهرة في 24 فبراير /شباط/ - إستنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم (السبت)، «بأشد العبارات» إعلان واشنطن اعتزامها نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى مدينة القدس في مايو (أيار) المقبل.



واعتبر أبو الغيط في بيان أن قرار الإدارة الأميركية «يُمثل حلقة جديدة وخطيرة في مسلسل الاستفزاز والقرارات الخاطئة المستمر منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي يوشك أن يقضي على آخر أمل في سلام وتعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين».



وأضاف: «القرار الأميركي بنقل السفارة في ذات تاريخ النكبة يكشف عن انحياز كامل للطرف الإسرائيلي وغياب أي قراءة رشيدة لطبيعة وتاريخ الصراع القائم في المنطقة منذ ما يزيد عن سبعين عاماً».



وقال أبو الغيط أن هذا القرار «يفقد الطرف الأميركي فعلياً الأهلية المطلوبة لرعاية عملية سلمية تُفضي إلى حل عادل ودائم للنزاع».



