أردوغان: سنواصل غصن الزيتون باستراتيجية جديدة بعد محاصرة مركز عفرين

انسامد/ 23 فبراير/شباط قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "سنواصل عملية غصن الزيتون باستراتيجية جديدة بعد محاصرة مركز عفرين في أقرب وقت".



جاء ذلك في كلمة له باجتماع رؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية، بمقر الحزب بالعاصة أنقرة، اليوم الجمعة.



وأكد أردوغان، حسب ما اوردته وكالة الاناضول، أنه تم تحييد ألف و873 إرهابيا، والسيطرة على مساحة تقارب 415 كلم في إطار غصن الزيتون التي أطلقها الجيش التركي ضد الإرهابيين في عفرين شمالي سوريا.



وأضاف، "سنواصل عملية غصن الزيتون باستراتيجية جديدة بعد محاصرة مركز مدينة عفرين في أقرب وقت، وقطع ارتباط الإرهابيين بالخارج".



وأعرب عن توقعه بحصول تقدم أسرع في العملية خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تم تطهير معظم التلات الاستراتيجية في المنطقة من الإرهابيين.



وأردف بالقول، "سيمر هذا الصيف حاميا على التنظيم الإرهابي (ب ي د / بي كا كا) وداعميه، وسنطهر منبج من الإرهابيين أولا، بعدها سنواصل طريقنا دون توقف إلى حين تأمين أمن شرقي الفرات بالكامل".



ومنذ 20 يناير / كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر" ضمن عملية "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د / ي ب ك / بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أي أضرار.



ووصل عدد النقاط التي حررتها "غصن الزيتون" منذ انطلاقها إلى 100، بينها مركز ناحية، و72 قرية، و6 مزارع، و20 جبلا وتلة استراتيجية، وقاعدة عسكرية واحدة.

