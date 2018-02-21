استئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر وتشاد بعد قطيعة دامت اكثر من ستة اشهر

انسامد 21 فبراير/ شباط ذكرت وكالة الانباء القطرية ان حكومتي قطر وتشاد اعلنتا استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد ستة أشهر من قرار البلد الأفريقي قطع العلاقات مع الدوحة في أعقاب خلاف بين دول عربية. كانت تشاد أغلقت سفارتها في قطر وطردت دبلوماسييها في أغسطس آب متهمة الحكومة القطرية بمحاولة زعزعة استقرار البلد الواقع في غرب أفريقيا عبر جارته الشمالية ليبيا. وجاءت هذه الخطوة بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة مع قطر في يونيو حزيران واتهمت الدوحة بدعم جماعات متشددة والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم أجندة إيران. وتنفي قطر كل هذه الاتهامات. وفي بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية قالت وزارة الخارجية إن وزيري الخارجية في البلدين وقعا مذكرة تفاهم يوم الثلاثاء لاستئناف العلاقات الدبلوماسية. وكتبت لولوة راشد الخاطر المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية تغريدة على تويتر قالت فيها إن الخطوة "انتصار لدبلوماسية كلا البلدين. دبلوماسية تقوم على مبادئ الحوار وتنمية المصالح المشتركة التي تعود بالخير والسلام والازدهار على الشعبين". وأكد متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في تشاد استئناف العلاقات مع قطر. وقطعت دول أخرى بغرب أفريقيا هي النيجر وموريتانيا والسنغال علاقاتها مع قطر أيضا العام الماضي تضامنا مع الدول العربية الأربع. وأعادت السنغال سفيرها إلى قطر في أغسطس آب سعيا لتشجيع الدول العربية على حل الخلاف. ولا تزال هناك قيود على قطر في مجالي التجارة والسفر.

