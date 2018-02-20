الباكر يعلن تغيير الاسم التجاري لشركة "ميريديانا" الإيطالية في مؤتمر صحفي عقده في مدينة ميلانو الى "ايرايتالي"

انسامد 20 فبراير/ شباط أعلن المدير التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية (حكومية)، أكبر الباكر، الإثنين، تغيير اسم شركة "ميريديانا Meridiana" الإيطالية للنقل الجوي المدني (خاصة) إلى شركة "إير إيتالي".Airitaly وتمتلك مجموعة الخطوط الجوية القطرية نسبة 49% من أسهم شركة "ميريديانا". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده "الباكر" في مدينة ميلانو (شمال)، لعرض خطة الهيكلة الجديدة للشركة التي تضمنت تغيير اسمها، حسب ما نقله التلفزيون الحكومي الإيطالي. وقال الباكر خلال المؤتمر: "سنبرهن على قدرتنا في أن نكون ناقلًا على المستوى الوطني في إيطاليا". وأضاف: "في الوقت الحالي، أليتاليا (الخطوط الجوية الإيطالية) هي منافس لنا، وسنكون مستعدين لهذا التنافس، وسنبين أننا سنكون نجما ساطعا في عالم الطيران التجاري في إيطاليا". وأوضح "الباكر"، أن مجموعة الخطوط القطرية سوف توفر ما مجموعه 1500 فرصة عمل جديدة في إيطاليا من خلال الشركة الجديدة، وسيستمر المقر الرئيسي للشركة في مدينة "أولبيا" بجزيرة سردينيا الإيطالية (غرب الساحل الإيطالي). وأشار إلى أن المركز الدولي لعملياتها (الشركة) سيتواجد في مطار ميلانو مالبنيسا (شمال)، ومنها ستطلق خطًا دولياً جديدًا نحو عاصمة تايلاند، بانكوك في سبتمبر/أيلول المقبل. من جانبه، قال فرانشيسكو فيولانتي Francesco Violante ، مدير شركة "ميريديانا": "في السنوات الخمس المقبلة سينمو الأسطول إلى 50 طائرة، وسوف نقوم بنقل ما مجموعه 10 ملايين مسافر".