إيطاليا تعلن عن منح العراق قروض ميسرة بقيمة 260 مليون أورو

انسامد/ 15 فبراير/ شباط قال المدير العام للتعاون التنموي في إيطاليا جورجيو مارابودي Giorgio Marrabodi، إن بلاده ستقدم قروضا ميسرة قيمتها 260 مليون أورو للعراق، إضافة إلى مساعدات إنسانية ومنح أخرى. و جاء إعلان مارابودي عن هذه القروض والمنح خلال مشاركته في أشغال "مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق " ، إلى جانب مانحين و مستثمرين ناقشوا جهود إعادة بناء الاقتصاد العراقي بعد الحرب على تنظيم "داعش ". و قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي Roberta Pinottiإن عودة ثلاثة ملايين لاجيء إلى العراق في وقت قصير، يفرض دعم جهود بغداد الرامية إلى إعادة إعمار البلاد و وعودة الحياة إلى طبيعتها. و ذكرت الوزيرة الإيطالية أنه بعد إعلان انتهاء وجود تنظيم (داعش) ودولة الخلافة التي نصبت نفسها في العراق، يبقى تحقيق الاستقرار و إعادة الإعمار من ضمن التحديات الرئيسية. وأضافت أن المباحثات التي أجرتها مع نظيرها العراقي أبرزت الحاجة إلى "فرض السيطرة على المدن والنظام العام بهذا البلد عبر اتخاذ تدابير كفيلة بتحقيق الاستقرار"، وكذلك الحاجة لبذل مجهودات كبيرة لإعادة الإعمار".. و تعهدت الدول الحليفة للعراق في وقت سابق بتخصيص مليارات الدولارات على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات للمساهمة في إعادة إعمار البلد الخارج من حرب مع تنظيم "الدول الاسلامية" استمرت أكثر من ثلاث سنوات.



