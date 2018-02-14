العراق: امير الكويت يقدم مساعدات تصل الي مليار دولار

( انسا ) - الكويت، 14 فبراير / شباط - اعلنت الكويت عن تقديم مليار دولار للمساهمة في اعادة اعمار العراق .



اعلن امير الكويت صباح الاحمد الصباح في ختام اعمال مؤتمر دول التحالف ضد الدولة الاسلامية المنعقد في الكويت ان اعادة اعمار العراق تندرج في اطار مواصلة جهود المجتمع الدولي في مواجهة الارهاب و تخطي التحدي الذي تمثله هذه الظاهرة.

اكد امير الكويت ان مؤتمر اعادة اعمار العراق يبرز الدور الانساني للمجتمع الدولي .

هذا و سوف يقدم الكويت قرضا يصل الي مليار دولار اخري بالاضافة للمليار الاول الموجه بالاساس لاعادة اعمار العراق.

كما القي كل من وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موجيريني، و رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي و الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس و رئيس البنك الدولي جيم يانج كيم كلماتهم وتقدمت كل الدول الحاضرة بالتزاماتها التمويلية لتكاليف اعادة الاعمار . و في النهاية تقدر تكاليف اعادة اعمار العراق ب 88 مليار دولار .