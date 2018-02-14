وزير الخارجية التركي: أنقرة تساهم بـ5 مليارات دولار في "إعمار العراق"

انسامد 14 فبراير/ شباط أعلنت تركيا تقديم تسهيلات مالية بقيمة 5 مليارات دولار، إلى العراق، للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، بعد انتهاء الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.



وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء 14 فبراير / شباط، خلال فعاليات مؤتمر إعادة إعمار العراق، الذي تستضيفه الكويت: "تركيا تعلن تخصيص 5 مليارات دولار تسهيلات مالية للعراق".



وتستضيف الكويت "المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق" الذي انطلق، اليوم الأربعاء 14 فبراير / شباط.



وكان مسؤولون عراقيون قالوا، الاثنين الماضي، إن إعادة إعمار العراق، بعد ثلاث سنوات من الحرب على تنظيم "داعش"، ستكلف 88.2 مليار دولار مع إعطاء الإسكان أولوية عاجلة بشكل خاص.

