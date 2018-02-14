Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
وزير الخارجية التركي: أنقرة تساهم بـ5 مليارات دولار في "إعمار العراق"

    انسامد 14 فبراير/ شباط أعلنت تركيا تقديم تسهيلات مالية بقيمة 5 مليارات دولار، إلى العراق، للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، بعد انتهاء الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.

    وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء 14 فبراير / شباط، خلال فعاليات مؤتمر إعادة إعمار العراق، الذي تستضيفه الكويت: "تركيا تعلن تخصيص 5 مليارات دولار تسهيلات مالية للعراق".

    وتستضيف الكويت "المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق" الذي انطلق، اليوم الأربعاء 14 فبراير / شباط.

    وكان مسؤولون عراقيون قالوا، الاثنين الماضي، إن إعادة إعمار العراق، بعد ثلاث سنوات من الحرب على تنظيم "داعش"، ستكلف 88.2 مليار دولار مع إعطاء الإسكان أولوية عاجلة بشكل خاص.

    أحداث الأسبوع

    12 فبراير

    13 فبراير

    فيديو

    كلمة أمير البلاد في افتتاح مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق

    ألبوم الصور