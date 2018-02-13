ألفانو: لقد هزمنا تنظيم داعش وتبدأ الآن المرحلة الحاسمة

أنسامد - الكويت، في 13 فبراير - قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو اليوم الثلاثاء " لقد هزمنا تنظيم داعش وحررنا ما لا يقل عن 8 ملايين شخصا كانوا يئنون تحت وطأة الجهادين،والآن تبدأ المرحلة الحاسمة من مهمتنا".



في تصريحات أمام الإجتماع الوزاري للتحالف العربي ضد داعش الذي يعقد في الكويت،أكد ألفانو على " أهمية الحيلولة دون رجوع داعش من جديد بأي شكل ".



يهدف هذا اللقاء الذي يركز على الوضع في العراق وسوريا على ضمان النجاحات التي حققها التحالف في هذين البلدين بعد تخلصهما من تنظيم داعش وأيضا ضمان إستمرارية إنهزام هذا النظيم الدولي الذي يتزعمه أبو بكر البغدادي.



