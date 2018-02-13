سوريا: ألفانوا، النظام يغذي تصاعد العنف

أنسامد - الكويت، في 13 فبراير - قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو لقد شهدنا في سوريا في الآونة الأخيرة تصعيدا للعنف، أزمة إنسانية وأوضاع متدهورة يغذيها "النظام في دمشق ".



وقال الوزير الفانو في القمة الوزارية لائتلاف مكافحة داعش في مدينة الكويت، أن "الأعمال الوحشية المتكررة، والحصار، والتفجيرات ضد المدنيين، وتقارير جديدة عن استخدام الأسلحة والمواد الكيميائية، تهيئ الظروف للإبقاء على الإرهاب مزدهرا "، مؤكداأن "إيطاليا تؤيدالجهود التي يبذلها ستافان دي ميستورا لبداية عملية دستورية وإجراءإنتخابات تحت اشراف الامم المتحدة ".



وقال أن "إستعادةالإستقرار والسلام لا يمكن أن يتم دون إنتقال سياسي حقيقي يستند إلى عملية جنيف تحت رعايةالأمم المتحدة ".



وتابع ألفانو "أريد أن أكون واضحا جدا في هذا الموضوع: لا يمكننا البدء بإعادة الإعمار في سوريا قبل بدء العملية الإنتقالية وقبل أن تتحمل الأحزاب السياسية المسؤولية في تغيير الوضع للأفضل وقبول مساعدة الامم المتحدة ".



