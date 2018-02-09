الاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة الذرية يؤكدان تمسكهما بالاتفاق النووي مع إيران

انسامد/ 9 فبراير/ شباط أكد الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، مجددا دعمهما لخطة العمل الشاملة المشتركة المبرمة بموجب الاتفاق النووي الذي توصلت اليه مجموعة (5 + 1) مع إيران عام 2015.



وجاء في بيان مشترك أصدره الاتحاد الاوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية في ختام اجتماع تنسيقي سنوي بينهما في فيينا أن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني Federica Mogheriniستظل بوصفها منسقا للجنة المشتركة على اتصال وثيق بالوكالة بشأن مواصلة تنفيذ الاتفاق. وأشار البيان إلى ان المحادثات التي جرت في مركز الامم المتحدة في فيينا شكلت فرصة مهمة لتبادل الآراء لتعزيز التعاون بشأن السلامة النووية والأمن والضمانات والتنمية المستدامة وبحوث الطاقة النووية وزيادة الابتكار. من جانبه، قال المنسق الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا Cornel Ferutaإن "الاتحاد الأوروبي شريك مهم للوكالة" معربا عن ارتياحه "العميق" إزاء التقدم المحرز في العمل حول عدد من القضايا ذات الصلة بالأسلحة النووية متطلعا إلى تعميق التعاون الثنائي ولا سيما في مجال التطبيقات النووية لتحقيق التنمية المستدامة. من جهته، قال نائب المدير العام في إدارة الطاقة التابعة للمفوضية الأوروبية جيراسيموس توماس Gerasimos Thomas"لا يزال السلامة والأمن النوويان يمثلان أولوياتنا الرئيسية سواء في أوروبا أو على الصعيد العالمي". وذكر ان الاتحاد الأوروبي سيجري خلال العام الجاري اول استعراض نظري له على الاطلاق بشان ادارة تقادم محطات الطاقة النووية بموجب التوجيه المعدل للسلامة النووية كما انه سيعزز جدول أعماله الاستراتيجي بشأن التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة في الطب والصناعة والبحوث، مشيرا إلى أن الاتحاد الاوروبي يعمل بتعاون وثيق مع الوكالة بشأن هذه المسائل.

