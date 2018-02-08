قمة روسية تركية إيرانية على غرار سوتشي في إسطنبول
تونس تصف تصنيفها ضمن قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب "بالمجحف والمتسرع"
أمير قطر يتسلم دعوة من الرئيس بوتين للقيام بزيارة رسمية لروسيا
12 فبراير
13 فبراير
القوة التركية في سوريا
مهاجرون غير شرعيون: الامم المتحدة تعترض علي الاتفاق الايطالي الليبي وتطالب بالغائه
جنازة إثنين من الأتراك قتلا بصاروخ أطلق من سوريا
اطفال فلسطينيون لاجئون يلعبون خارج منازلهم في مخيم شاتيلا للاجئين شمال غرب مدينة غزة
مصريين يجلسون بجانب جرافيتي لصلاح و ام كلثوم و اخرين في احد مقاهي القاهرة
تونس : إضطرابات وفوضى في عدة مدن