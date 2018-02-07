خسائر كبيرة للحوثيين بجبهة الساحل الغربي

انسامد 7 فبراير / شباط - قتل 35 من ميليشيات الحوثي الإيرانية، بينهم قياديان، الأربعاء، جراء غارات جوية شنها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على تجمعات للميليشيات في جبهة الساحل الغربي.



وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الغارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في مديريتي جبل رأس والجراحي في محافظة الحديدة غربي اليمن. وأكدت المصادر أن غارة جوية استهدفت قياديا حوثيا في جبل رأس، حيث قتل معه 8 آخرون، فيما قتل 27 من عناصر الميليشيات بينهم مسؤول فيما يسمى الإعلام الحربي يدعى "أبو طالب" في قصف استهدف مركبات عسكرية جنوب مديرية الجراحي.



وكانت الميليشيات الانقلابية الإيرانية حشدت مقاتليها مساء الثلاثاء في الجراحي، في محاولة لشن هجوم مضاد لاستعادة حيس، ثاني مديرية في محافظة الحديدة تستردها الشرعية.



وتخوض القوات الشرعية منذ أسابيع، بإسناد من التحالف العربي وتحت غطاء جوي، معارك على جبهة الساحل الغربي، حيث حققت انتصارات عدة، مكبدة الميليشيات الإيرانية مئات القتلى.



