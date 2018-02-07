اردوغان يتعهد بتوسيع العمليات العسكرية التركية في سوريا رغم تحذيرات الولايات المتحدة

انسامد/ومع/ 7 فبراير/ شباط/ تعهد الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، أمس الثلاثاء، بتوسيع قوات بلاده من عملياتها العسكرية عبر الحدود من عفرين السورية إلى منبج، وذلك رغم تحذيرات الولايات المتحدة الأمريكية. وقال اردوغان في خطاب له بأنقرة "الولايات المتحدة اخبرتنا أن علينا الا نقترب من منبج، ولكننا سنصل إليها لتسليم الأرض إلى ملاكها العرب الأصليين".



وأضاف الرئيس التركي أن بلاده ستطلق مبادرة دولية ضد الولايات المتحدة لتسليحها وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني.

