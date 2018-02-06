الحكومة التركية: سندمّر أي أسلحة تنقل إلى عفرين

انسامد 6 فبراير/ شباط افادت الاناضول نقلا عن تصريحات ادلى بها المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، إن "كل أنواع الأسلحة والذخائر التي سيتم نقلها إلى منطقة عفرين من أي مكان في سوريا هي هدف لتركيا، وسندمرها أينما رأيناها".



وأشار بوزداغ، أن "القوات الجوية التركية ستستخدم المجال الجوي لمنطقة عفرين (شمالي سوريا) بشكل فعّال".



وشدّد على أن تركيا "لا تعاني من أية مشاكل بخصوص استخدام المجال الجوي لعفرين حاليًا".



وحول ادعاءات استمرار تزويد الولايات المتحدة، إرهابيي "ب ي د/ بي كا كا" الموجودين في عفرين بالأسلحة، قال بوزداغ، إنّ بلاده "طالبت المسؤولين الأمريكيين مراراً بوقف دعم الإرهابيين". وأوضح أنّ "تركيا أبلغت السلطات الأمريكية بأنّ احتمال استخدام هذه الأسلحة ضدّ المواطنين والقوات التركية وارد جداً".



واستطرد بوزداغ قائلا إن "الأمريكيين ادّعوا بأنّ الأسلحة مقدّمة من أجل محاربة داعش، ولا هدف آخر وراء هذا الدعم." وأشار أن "عملية غصن الزيتون مستمرة في عفرين، ورأينا كيف استخدم إرهابيو ب ي د/ بي كا كا هذه الأسلحة ضدّ تركيا التي هي عضو في الناتو وحليف استراتيجي للولايات المتحدة". وفي السياق، تطرق بوزداغ إلى نوعية السلاح الذي استخدمه "ب ي د/ بي كا كا" قبل أيام في عملية إرهابية ضدّ دبابة تركية أسفرت عن استشهاد 5 جنود أتراك. وقال بوزداغ: "لدينا معلومات عن مصدر ذلك السلاح، لكننا نعمل على التأكد من البلد المصنع له، وفي حال توصلنا إلى معلومات مؤكدة في هذا الصدد، فإننا سنعلن ذلك على الرأي العام".



وتواصل القوات المسلحة التركية والجيش الحر منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/ بي كاكا" و"داعش" الإرهابيين شمالي سوريا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار