اختتام لقاء أردوغان وبابا الفاتيكان



انسامد / 5 يناير/ كانون الثاني

انتهى اللقاء الثنائي المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والبابا فرنسيس بالفاتيكان، واستغرق ساعة.

وأهدى أردوغان، البابا، عملا فنيا مصنوعا من الخزف يصور اسطنبول القديمة بأسلوب المنمنات، فضلا عن نسختين من ديوان المثنوي، للمتصوف جلال الدين الرومي (مولانا) باللغتين الإيطالية والانكليزية.

بدوره قدم البابا للرئيس التركي، قلادة ترمز للسلام، حيث تبادل الطرفان المعلومات حول الهدايا.

وكان البابا فرنسيس في استقبال أردوغان على باب القصر الرسولي.

ويجري الرئيس التركي زيارة رسمية إلى الفاتيكان وإيطاليا بدأت أمس، وتنتهي اليوم الاثنين.

وزيارة أردوغان للفاتيكان هي الأولى على مستوى رئاسة الجمهورية التركية، بعد الزيارة التي أجراها الرئيس التركي الراحل جلال بايار عام 1959.

وبعد زيارة الفاتيكان يلتقي أردوغان في روما الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيس وزراءه باولو جينتيلوني.



تجدر الاشارة الى ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد صرح يوم امس إن زيارته إلى الفاتيكان تعد فرصة مهمة من أجل تسليط الضوء على القيم الانسانية المشتركة وتوجيه رسائل سلام. وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي بمطار إسطنبول قبل توجهه في زيارة رسمية الى الفاتيكان وايطاليا تستمر يومين أنه سيبحث مع البابا فرانشيسكو أبرز القضايا الدولية وعلى رأسها وضع القدس وسوريا والعراق ومكافحة "الارهاب" وأزمة اللاجئين ومعاداة الاسلام بالغرب. وأكد أهمية الزيارة بصفته رئيس الدورة الحالية لمنظمة التعاون الاسلامي وكون البابا الزعيم الروحي للطائفة الكاثوليكية في العالم. واعتبر أردوغان أن هذين القطبين هما في الوقت الراهن بمثابة "عنصر حاسم" في المنطقة مشيدا بدور البابا وقيادات دول أخرى بشأن التصويت لصالح قرار القدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعن زيارته إلى روما أعرب أردوغان عن أمله في زيادة حجم التبادل التجاري مع إيطاليا من 20 الى 30 مليار دولار بحلول عام 2030.