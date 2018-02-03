أردوغان: العملية العسكرية في عفرين توشك على الانتهاء

أنسامد - 3 فبراير - قال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، اليوم السبت، إن العملية العسكرية في #عفرين توشك على الانتهاء.



وكانت القوات التركية قد سيطرت في وقت سابق على جبل دارمق الاستراتيجي بمنطقة عفرين السورية ورفعت العلم التركي على قمته، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء، وذلك بعد سيطرتها مؤخراً على جبل برصايا.



وتكمن أهمية جبل دارمق بحسب الجانب التركي كونه يستخدم لقصف مدينة كليس الحدودية بصواريخ تطلقها قوات الحماية الكردية.



هذا وبدأت القوات التركية وفصائل الجيش الحر الموالية لها اقتحام منطقة راجو غربي عفرين، بقصف تمهيدي مدفعي على المنطقة الواقعة منذ أيام تحت حصار فصائل الجيش الحر.



يأتي ذلك بعد تمكن القوات التركية والفصائل من بسط سيطرتها على ناحية بلبل شمال عفرين بعد مقاومة شرسة من قوات الحماية الكردية.



وبدأ الجيش التركي قبل نحو أسبوعين عملية عسكرية في منطقة عفرين بشمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب المدعومة من الولايات المتحدة.



وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب، الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي، امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يشن منذ عقود تمرداً في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية.



