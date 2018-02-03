أردوغان: العملية العسكرية في عفرين توشك على الانتهاء
ليبيا:مقتل 3 عسكريين وعنصر من داعش بالقرب من حقل الظهرة
صالح الى القاهرة للمشاركة في المنتدى الاستثماري في مصر
يعقد في الثالث والرابع من فبراير
الأربعاء 31 يناير
القوة التركية في سوريا
مهاجرون غير شرعيون: الامم المتحدة تعترض علي الاتفاق الايطالي الليبي وتطالب بالغائه
جنازة إثنين من الأتراك قتلا بصاروخ أطلق من سوريا
اطفال فلسطينيون لاجئون يلعبون خارج منازلهم في مخيم شاتيلا للاجئين شمال غرب مدينة غزة
مصريين يجلسون بجانب جرافيتي لصلاح و ام كلثوم و اخرين في احد مقاهي القاهرة
تونس : إضطرابات وفوضى في عدة مدن