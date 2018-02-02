Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
قصف جوي يستهدف مستشفى وسط سوريا ويخرجه من الخدمة
الهجوم الأسوأ في موجة الهجمات ضد المستشفيات فى سوريا
    أنسامد - 2 فبراير - أفادت مصادر طبية في سوريا عن قصف جوي لمستشفى مشيد من الصخور تحت الأرض بعمق 20 مترا في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة بمحافظة حماة.

    وأكدت المصادر أن مستشفى كهف المغارة كان أفضل موقع طبي مؤمن في البلاد وخرج من الخدمة تماما بعد استهدافه بطائرات مجهولة حتى الآن، يوم الخميس.

    ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن عمال إغاثة يقولون إن الهجوم يعد الأسوأ في موجة الهجمات ضد المستشفيات فى سوريا.

    يأتي هذا فيما تقول الأمم المتحدة إن المساعدات لم تعد تصل إلى المناطق المحاصرة.

    وقال اتحاد منظمات الرعاية الطبية والإغاثة، وهو ائتلاف دولي للجمعيات الخيرية الطبية، إن مستشفى كهف المغارة في بلدة كفر زيتا، بريف حماة الشمالي، أصيب بخمسة صواريخ في غارة الخميس.

    قال آفي دي سوزا، المتحدث باسم الاتحاد إن "هذا المستشفى كان يُعتقد بصورة كبيرة أنه الأكثر أمنا في سوريا".

    وأضاف دي سوزا إن السبب في عدم وجود وفيات يعود على ما يبدو لإجلاء الموظفين والمرضى إلى غرفة آمنة عندما سمعوا الطائرات القادمة تقول المجموعة إن المنشأة تخدم 50 ألف من سكان المنطقة ويجري بها حوالي 150 عملية جراحية كبرى في الشهر وأنها تعرضت لأضرار جسيمة.

    ولا يمكن وقوع مثل هذا الدمار واختراق المنشأة تحت الأرض إلا من خلال أسلحة متطورة مثل صواريخ القبو- باستر.

    وأوضح دي سوزا إن "هذا هو أخطر هجوم في أكبر حملة ضد المستشفيات".

    وسجلت المجموعة 14 غارة جوية المنشآت الطبية في سوريا في يناير / كانون الثاني الماضي فقط.

    أحداث الأسبوع

    الأربعاء 31 يناير

    الأربعاء 31 يناير

    Forze turche in Siria
    فيديو

    القوة التركية في سوريا

    ألبوم الصور