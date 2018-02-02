المنظمة الدولية للهجرة:غرق 90 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أنسامد - 2 فبراير - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن حوالي تسعين مهاجرا غالبيتهم من الباكستانيين، قد يكونون لقوا مصرعهم الجمعة بعد غرق مركبهم قبالة السواحل الليبية.



الناطقة باسم المنظمة أوليفيا هيدون أشارت في تصريح صحفي أن تسعين مهاجرا على الأقل غرقوا إثر انقلاب مركبهم قبالة سواحل ليبيا هذا الصباح .



كما وبينت أن عشر جثث وصلت السواحل الليبية، بينهم ثمانية باكستانيين وليبيان ، كما أكدت هيدون في الوقت ذاته نجاة ثلاثة أشخاص حتى اللحظة.



