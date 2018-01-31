توكل كرمان تهاجم التحالف العربي

انسسامد 31 يناير/ كانون الثاني قالت الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان ان التحالف العربي لم يعد داعما للشرعية في اليمن، بل تحول الى قوة غدر واحتلال. ودعت كرمان خلال اتصال مع الجزيرة، الشعب اليمني الى مقاومة ما سمته الاحتلال السعودي الاماراتي ، كما دعت الى تحرك حقوقي دولي لمحاكمة وليي عهد السعودية وابو ظبي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في اليمن، على حد قولها. وقالت ان ما يحصل الان في عدن ما هو الا لعب على المكشوف ، فمن يدعم الان المجلس الانفصالي الجنوبي هو من اسقط صنعاء عام 2014 ودعم الحوثيين ، ودعم صالح بالمليارات. وأضافت توكل كرمان أن الشعب اليمني سيرد الصاع بالقنطار للسعودية والامارات لما اعتبرته غدرا وخيانة للشعب اليمني واحتلالا لبلاده. ونشرت الناشطة اليمنية عدة تغريدات على حسابها بتويتر منتقدة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وقالت إن "شرعيتك أصبحت مجرد غطاء لتنفيذ العدوان السعودي الإماراتي على اليمن"، ودعته إلى أن يطلب من الإمارات إنهاء وجودها في اليمن و"إلا فإنك تستحق كل ما يحصل لك، ونستحق نحن أيضا لأننا راهنا عليك. وأضافت كرمان أن "ما يحدث في عدن من انقلاب وتمرد يتم بتخطيط وتمويل ورعاية إماراتية ومباركة سعودية، والحل هو في إنهاء التواجد الإماراتي في اليمن وسحب أي غطاء شرعي للتواجد. وكان مصدر يمني حكومي رفيع قال للجزيرة إن معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية في عدن سقط بيد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بعدما قصفته مقاتلات إماراتية، وبذلك تكون هذه القوات قد سيطرت على معظم أنحاء عدن الجنوبي.".



