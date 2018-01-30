جينتيلوني يعلن عن مبادرة إنشاء مكتبة للدراسات الإسلامية

انسامد/ 30 يناير/ كانون الثاني اعلن رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني عن مبادرة إنشاء "مكتبة كبيرة للدراسات الإسلامية" في مدينة باليرمو (شمال غرب صقيلية ) و التي تعتبر العاصمة الثقافية لإيطاليا. وأوضح جينتيلوني في كلمة له خلال حفل الاحتفاء بمدينة باليرمو عاصمة الثقافة، أن هذه المكتبة ستشكل فضاء للحوار بين الثقافات، وهو الأمر الذي "تحتاج إليه منطقة البحر الأبيض المتوسط". وأشار جينتيلوني إلى أن المنطقة المتوسطية تشكل اليوم، أكثر من أي وقت مضى، "المنطقة الأكثر أهمية ، على الإطلاق، في العالم لكونها تحدد مصيرنا". وحسب رئيس الوزراء الإيطالي فإن منطقة المتوسط لم تشهد في الماضي التغيرات المتسارعة التي تعرفها في الوقت الراهن نتيجة عدة عوامل دولية . وقال إن إيطاليا تقوم بالاستثمار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي أفريقيا من أجل تعزيز الحوار والسلام، معتبرا أنه بإمكان مدينة باليرمو أن تضطلع بدور استثنائي بهذا الخصوص.



