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اليمن ..هجوم انتحاري للقاعدة في شبوة ومقتل 14 جندياً
    انسامد 30 يناير / كانون ثاني - قتل 14 جندياً من قوات النخبة في أحد المراكز الأمنية في #شبوة ، وجرح آخرون في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف الثلاثاء نقطة أمنية شرق مدينة عتق في محافظة #شبوة جنوب شرق.

    وقال مصدر في الشرطة إن مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم #القاعدة هاجموا تجمعاً لأفراد شرطة قوات النخبة الشبوانية بسيارة مفخخة، وإطلاق الرصاص من أسلحتهم الرشاشة وقذائف الهاون على مواقع قريبة من النقطة، ما أدى إلى مقتل 14 جندياً وجرح آخرين.

    وكانت قوات النخبة الشبوانية سيطرت على مفرق نوخان، الذي وقع فيه الهجوم أوائل أغسطس الماضي ونفذت عمليات مداهمة وملاحقات لعناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة.

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