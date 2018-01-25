رد فلسطيني على تصريحات ترامب

أنسامد - 25 يناير - أكد مسؤول بالرئاسة الفلسطينية، الخميس، رفض السلطة الفلسطينية لانتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعتبر أن الفلسطينيين "قللوا من احترام" الولايات المتحدة، بينما وصفته مسؤولة فلسطينية كبيرة بـ"الظالم".



وجاء تصريح ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على هامش منتدى دافوس، بعدما رفض الفلسطينيون لقاء نائبه مايك بنس الذي زار المنطقة هذا الأسبوع.



وأكد متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن الفلسطينيين لن يلتقوا بمسؤولي الإدارة الأميركية لحين سحب الولايات المتحدة اعترافها بالقدس كعاصمة لإسرائيل.



من جانبها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن "عدم لقاء ظالمك ليس دليلا على عدم الاحترام، بل دليل على احترامك لذاتك".



