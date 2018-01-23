تركيا تطلب من اميركا وقف دعم وحدات حماية الشعب الكردية

انسامد 23 يناير/كانون الثاني حثت تركيا الولايات المتحدة الأمريكية على وقف دعم وحدات حماية الشعب الكردية داخل سوريا، وذلك تزامنا مع بدء تكثيف هجماتها في منطقة عفرين. وقال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشبكة بي بي سي ان المسحلين الأكراد يستخدمون سلاحا حصلوا عليه من الولايات المتحدة في هجماتهم على قوات الجيش التركي التي تحاول إخراجهم من منطقة عفرين. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية "جماعة إرهابية"، وامتدادا لحزب العمال الكردستاني. لكن الميليشيا الكردية تنفي وجود أي صلة مباشرة بالحزب المحظور داخل تركيا. وكانت وحدات حماية الشعب الكردية، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من شمال شرق سوريا، حليف للولايات المتحدة في الحرب على ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. وتطالب أنقرة بإنهاء هذا التحالف، مبررة مطلبها بأن الحرب على التنظيم قد انتهت. وقال إبراهيم كيلان، المتحدث باسم الرئيس التركي: "لا يمكننا غض الطرف عن إقامة حزب العمال الكردستاني ما يشبه دولة على حدودنا مع سوريا".