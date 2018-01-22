Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
اعتقال 61 مسلحاً شاركوا في الهجوم على مطار معيتيقة بطرابلس
خلفت الاشتباكات سقوط 21 قتيلاً و69 جريحاً بينهم عدد من المدنيين
    انسامد 22 يناير/ كانون الثاني كشفت قوة الردع الخاصة بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم (الأحد) ، أنه تم القبض على 61 مسلحاً شاركوا في الهجوم على مطار معيتيقة الدولي بطرابلس الأسبوع الماضي .

    وأوضحت قوة الردع الخاصة في بيان صحفي ، بانه " اثناء الهجوم الغادر على مطار معيتيقة ومحاولة استهداف السجن ، تم القبض على 61 شخصا جُلّهم تم القبض عليهم متلبسين وحاملين السلاح ، وشاركوا في الهجوم على المطار" .

    وأشارت إلى استمرار عمليات التحقيق مع المقبوض عليهم ، بعدما تم إطلاق سراح 6 منهم ، بعد الانتهاء من عمليات الاشتباك بمجرد الاشتباه بهم .

    واندلعت الاثنين الماضي ، اشتباكات عنيفة في مطار معيتيقة الدولي ومحيطه ، بعدما هاجمت مجموعة مسلحة قوة الردع الخاصة المكلفة بحماية المطار .

    وخلفت الاشتباكات سقوط 21 قتيلاً و69 جريحاً بينهم عدد من المدنيين .

    وأدى الهجوم إلى إغلاق المطار خمسة أيام متواصلة ، وتغيير مسارات الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي (200) شرق طرابلس ، قبل أن تم استئناف حركة الملاحة الجوية أمس ، بعد تأمين المطار واستكمال جاهزيته الفنية لتسيير الرحلات الدولية .

    ووصف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الهجوم ، بأنه كان "يستهدف إطلاق سراح إرهابيين من تنظيمي داعش والقاعدة" ، حيث يوجد داخل المطار سجن يضم إرهابيين تشرف عليه قوة الردع الخاصة بوزارة الداخلية المكلفة بحماية المطار والسجن
    أحداث الأسبوع

    الأحد 21 يناير

    الخميس 25 يناير

    Iveco Africa Eco Rally
    فيديو

    الفرنسي ماتيو سيرادوري الأول في رالي أفريكاإيكو رايس

    ألبوم الصور