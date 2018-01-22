اعتقال 61 مسلحاً شاركوا في الهجوم على مطار معيتيقة بطرابلس

انسامد 22 يناير/ كانون الثاني
كشفت قوة الردع الخاصة بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم
(الأحد) ، أنه تم القبض على 61 مسلحاً شاركوا في الهجوم على مطار
معيتيقة الدولي بطرابلس الأسبوع الماضي .
وأوضحت قوة الردع الخاصة في بيان صحفي ، بانه " اثناء الهجوم
الغادر على مطار معيتيقة ومحاولة استهداف السجن ، تم القبض على 61
شخصا جُلّهم تم القبض عليهم متلبسين وحاملين السلاح ، وشاركوا في
الهجوم على المطار" .
وأشارت إلى استمرار عمليات التحقيق مع المقبوض عليهم ، بعدما تم
إطلاق سراح 6 منهم ، بعد الانتهاء من عمليات الاشتباك بمجرد
الاشتباه بهم .
واندلعت الاثنين الماضي ، اشتباكات عنيفة في مطار معيتيقة الدولي
ومحيطه ، بعدما هاجمت مجموعة مسلحة قوة الردع الخاصة المكلفة
بحماية المطار .
وخلفت الاشتباكات سقوط 21 قتيلاً و69 جريحاً بينهم عدد من المدنيين
.
وأدى الهجوم إلى إغلاق المطار خمسة أيام متواصلة ، وتغيير مسارات
الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي (200) شرق طرابلس ، قبل أن تم
استئناف حركة الملاحة الجوية أمس ، بعد تأمين المطار واستكمال
جاهزيته الفنية لتسيير الرحلات الدولية .
ووصف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الهجوم ، بأنه كان
"يستهدف إطلاق سراح إرهابيين من تنظيمي داعش والقاعدة" ، حيث يوجد
داخل المطار سجن يضم إرهابيين تشرف عليه قوة الردع الخاصة بوزارة
الداخلية المكلفة بحماية المطار والسجن