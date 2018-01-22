اعتقال 61 مسلحاً شاركوا في الهجوم على مطار معيتيقة بطرابلس

انسامد 22 يناير/ كانون الثاني كشفت قوة الردع الخاصة بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم (الأحد) ، أنه تم القبض على 61 مسلحاً شاركوا في الهجوم على مطار معيتيقة الدولي بطرابلس الأسبوع الماضي .



وأوضحت قوة الردع الخاصة في بيان صحفي ، بانه " اثناء الهجوم الغادر على مطار معيتيقة ومحاولة استهداف السجن ، تم القبض على 61 شخصا جُلّهم تم القبض عليهم متلبسين وحاملين السلاح ، وشاركوا في الهجوم على المطار" .



وأشارت إلى استمرار عمليات التحقيق مع المقبوض عليهم ، بعدما تم إطلاق سراح 6 منهم ، بعد الانتهاء من عمليات الاشتباك بمجرد الاشتباه بهم .



واندلعت الاثنين الماضي ، اشتباكات عنيفة في مطار معيتيقة الدولي ومحيطه ، بعدما هاجمت مجموعة مسلحة قوة الردع الخاصة المكلفة بحماية المطار .



وخلفت الاشتباكات سقوط 21 قتيلاً و69 جريحاً بينهم عدد من المدنيين .



وأدى الهجوم إلى إغلاق المطار خمسة أيام متواصلة ، وتغيير مسارات الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي (200) شرق طرابلس ، قبل أن تم استئناف حركة الملاحة الجوية أمس ، بعد تأمين المطار واستكمال جاهزيته الفنية لتسيير الرحلات الدولية .



ووصف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الهجوم ، بأنه كان "يستهدف إطلاق سراح إرهابيين من تنظيمي داعش والقاعدة" ، حيث يوجد داخل المطار سجن يضم إرهابيين تشرف عليه قوة الردع الخاصة بوزارة الداخلية المكلفة بحماية المطار والسجن