الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا بالستيا حوثيا

أنسامد - القاهرة، في 20 يناير - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا بالستيا أطلقته ميليشيات الحوثي التابعة لإيران باتجاه المملكة.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت، ظهر السبت، عملية إطلاق صاروخ بالستي من قبل المليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.



وذكر المالكي أن الصاروخ "كان باتجاه مدينة نجران، وتم إطلاقه بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تم اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي".



وأضاف المتحدث أن "هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية، في تحد واضح وصريح للقرار الأممي 2216 والقرار 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني".



كما جدد المالكي دعوته للمجتمع الدولي بـ"اتخاذ خطوات أكثر جدية وفعالية لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة، باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحد صارخ للأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".



