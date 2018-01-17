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التحالف يدك مواقع لميليشيا الحوثي قبالة الحدود السعودية
    انسامد - 17 يناير / كانون ثاني - تمكن طيران التحالف من تدمير منصات إطلاق صواريخ لميليشيا الحوثي قبالة الحدود السعودية، كما أحبط محاولات تسلل لعناصر حوثية.

    واعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، في وقت سابق الثلاثاء، صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على #جازان.

    ونجحت القوات_السعودية في تدمير الصاروخ قبل أن يصل إلى هدفه.

    وفي 5 يناير/كانون الثاني، اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، صاروخاً باليستياً فوق نجران أطلقته ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية، من دون إحداث أي خسائر بالأرواح.

    تقدم في معقل الحوثيين على صعيد آخر، أكد مصدر يمني ميداني مواصلة قوات الجيش اليمني الوطني التقدم في محور البقع شمالي محافظة صعدة والتي تعد معقل مليشيا الحوثي الانقلابية.

    وقال المصدر إن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في مناطق واقعة ما بعد سلسلة جبال العليب الاستراتيجية، مضيفاً أن القوات حررت مواقع متفرقة خلف هذه الجبال بعد السيطرة عليها اليوميين الماضيين، وأسقطت خمسة أسرى بيد قوات الجيش التي تمكنت من استرداد كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

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