هجوم انتحاري مزدوج وسط بغداد يسقط 26 قتيلا

انسامد 15 يناير / كانون ثاني - قتل 26 شخصاً على الأقل، وأصيب عشرات آخرون بجروح، الاثنين، بهجوم نفذه انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين في #بغداد، في ثاني هجوم يستهدف العاصمة العراقية خلال يومين، وفق مسؤول في وزارة الصحة.



وقال مدير عام صحة الرصافة (الجانب الشرقي لبغداد)، عبد الغني الساعدي، إن "26 شخصاً قتلوا وأصيب 90 آخرون بجروح".



وكان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، اللواء سعد معن، قد أشار، في وقت سابق، إلى أن "الاعتداء المزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد (...) كان بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين"، وأفاد في حصيلة أولى عن سقوط 16 قتيلاً.



يذكر أن ساحة الطيران مركز تجاري مهم في العاصمة، وتعتبر نقطة تجمع لعمال اليومية، الذين ينتظرون يومياً منذ الصباح الباكر للحصول على عمل. واستهدفت تلك المنطقة مراراً في السابق، باعتداءات دامية.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد نحو شهر من إعلان العراق "انتهاء الحرب" ضد تنظيم #داعش. ومع ذلك، لا تزال خلايا للتنظيم تنشط في مناطق شمال العاصمة العراقية، وقادرة على شن هجمات دامية.



كما قتل خمسة أشخاص على الأقل، السبت، في هجوم نفذه انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً قرب حاجز للقوات الأمنية شمال بغداد، وفق ما أفادت مصادر أمنية. وقال ضابط في الشرطة لوكالة فرانس برس، طالباً عدم كشف هويته، إن خمسة أشخاص قتلوا في الهجوم.



