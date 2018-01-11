إيطاليا: وزيرة الصحة تنتقد زعيم حزب بسبب موقفه من التطعيمات

انسامد 11 يناير/ كانون الثاني شنت وزيرة الصحة الإيطالية بياتريس لورينزن، هجوما جديدا على زعيم حزب "رابطة الشمال" ماتيو سالفيني بعد أن أعلن أن حكومة يمين الوسط سوف تلغي قانونها الذي يجعل تلقي التطعيمات أمرا إلزاميا للالتحاق بالمدارس.



وقالت لورينزن في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، " يجب تطعيم إيطاليا ضد الأشخاص غير المؤهلين"، في إشارة إلى سالفيني. وأضافت أن " موقف سالفيني وكبار الشخصيات في حزب الرابطة الذين يقولون اليوم إنهم يريدون إلغاء التطعيم الإلزامي هو نفسه موقف حركة خمسة نجوم التي عبرت عن ذلك من قبل".



ورأت أن " حزب الرابطة يلعب بصحة الشعب الإيطالي وصحة الأطفال من أجل حفنة أصوات". بينما أعربت أنكا بادوراو المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للصحة، لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، عن قلق المفوضية البالغ إزاء تصاعد التشكيك في التطعيمات بعد أن تعهد ماتيو سالفيني بالتخلص من التطعيمات المدرسية الإلزامية إذا ما تولى المنصب.



