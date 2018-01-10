تركيا تتهم روسيا وإيران بدعم انتهاكات النظام السوري

طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على روسيا وإيران بـ"تنفيذ واجباتهما ومنع هجمات قوات الحكومة السورية في محافظة إدلب"، مضيفا أن الانتهاكات "لا يمكن أن تحدث دون دعمهما".



وصرح الوزير في مقابلة مع وكالة الأناضول الرسمية، الأربعاء، قائلا إن أنقرة ستعقد اجتماعا بشأن سوريا مع الدول المتفقة في التوجهات مع تركيا، بعد القمة التي تعقد في مدينة سوتشي الروسية لاستضافة مؤتمر الحوار الوطني السوري، أواخر شهر يناير الجاري.



والثلاثاء استدعت أنقرة سفيري روسيا وإيران، للشكوى مما قالت إنه انتهاك قوات الحكومة السورية لحدود منطقة عدم التصعيد في إدلب.



وقالت مصادر في الخارجية التركية، إن أنقرة طلبت من السفيرين حث الحكومة السورية على إنهاء هذا الانتهاك.



وتدعم روسيا وإيران حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، بينما تساند تركيا بعض جماعات المعارضة.



