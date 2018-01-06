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مصر: أمن البحر الأحمر امتداد للأمن العربي
شكري يلتقى الجبير في عمان
    أنسامد - القاهرة في 6 يناير - قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقائه نظيره السعودي عادل الجبير، السبت، إن "أمن البحر الأحمر امتداد للأمن القومي العربي".

    كما اتفق الوزيران على أهمية الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس، وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

    والتقى الوزيران على هامش مشاركتهما في اجتماعات اللجنة العربية السداسية المعنية بالقدس، في العاصمة الأردنية عمان.

    وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن المحادثات "تطرقت إلى تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا"، وحرص شكري على استعراض نتائج اجتماعه الأخير في القاهرة بأعضاء المكتب الرئاسي للهيئة العليا للتفاوض السورية.

    وأشار وزير الخارجية المصري إلى حرصه على ترتيب اللقاء الثنائي، استكمالا للمشاورات التي أجراها مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في أبوظبي الأسبوع الماضي.

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