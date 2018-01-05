وفاة سائحة وإصابة 12 آخرين فى سقوط بالون طائر في الأقصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، الجمعة، وفاة سيدة وإصابة 12 آخرين فى حادث سقوط منطاد هوائى بالطريق الصحراوى الغربى اتجاه قنا "مركز القرنة"، محافظة الأقصر.



وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم نقل حالة الوفاة وجميع المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولى إحدى مستشفيات الإحالة، لافتا إلى أنهم جميعا من جنسيات مختلفة.



وذكر مجاهد أن حالة الوفاة لسيدة تبلغ من العمر 36 عاما، وجميع المصابين إصابتهم متوسطة مابين كسور وجروح بأماكن متفرقة بالجسد، فيما عدا حالتين إصابتهم خطيرة ، مؤكدا أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفى الأقصر الدولى لتوافر جميع الأطقم الطبية من مختلف التخصصات ، والأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.



وكشف مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن الأقصر، أنه يجرى التحقيق حالياً مع الكابتن طيار قائد البالون الطائر داخل مستشفى الأقصر الدولى - نظراً لإصابته بكدمات فى جسده - وذلك لمعرفة الأسباب والتفاصيل الكاملة للحادث، للرد على السياح المصابين فى الحادث وسفاراتهم المختلفة، مشدداً على أن السائحة المتوفاة بالحادث من جنوب إفريقيا.



