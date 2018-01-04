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وزارة الدفاع الروسية تعلن عن مقتل عسكريين اثنين
في هجوم بقذائف الهاون في سوريا
    انسامد 4 يناير/ كانون الثاني أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،اليوم الخميس ،عن مصرع عسكريين اثنين قتلا في هجوم بقذائف الهاون نفذته فصائل مسلحة في سوريا ليلة راس السنة . ونفت الوزارة في الوقت نفسه ، ما تناقلته وسائل اعلام روسية بشأن تدمير 7 طائرات حربية في استهداف مسلحين لقاعدة حميميم الروسية بسوريا ، واصفة الخبر ب"الزائف" . وقالت الوزارة ،في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية ، أن مزاعم بـ"تدمير فعلي" لسبعة طائرات روسية في قاعدة حيميم ، خبر مزيف"، مؤكدة أن مجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا "تبقى على جاهزية قتالية وتواصل تنفيذ كافة المهام المنوطة بها بشكل كامل" . وكانت صحيفة "كوميرسانت" قد أشارت أمس الأربعاء ،نقلا عن مصدرين دبلوماسيين عسكريين، إلى أن عسكريين اثنين قتلا في هجوم بقذائف الهاون نفذته فصائل مسلحة في سوريا ليلة رأس السنة أدى إلى تدمير 4 قاذفات من طراز سوخوي-24 ومقاتلتين من طراز سوخوي-35 إس، وطائرة نقل من طراز أن-72، ومستودع ذخيرة، فضلا عن إصابة أكثر من 10 عسكريين.

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