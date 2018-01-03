تجدد الاشتباكات بين القوات الكردية وداعش بريف ديرالزورالشرقي

انسامد - 3 يناير / كانون ثاني - أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ، ومقره لندن ، بتجدد الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي.



وأضاف المرصد السوري ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الاخبارية اليوم الأربعاء ـ أن قوات سوريا الديمقراطية (الكردية) تحاول القضاء على تنظيم داعش الذي لايزال يسيطر على خمس قرى شرقي نهر الفرات.



من جهة أخرى ، أشار المرصد السوري إلى إصابة 7 أشخاص بجروح جراء قذائف أطلقها مسلحو المعارضة على ضاحية الأسد بريف دمشق.



وأعلن المرصد السوري اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومسلحي المعارضة في حرستا بريف دمشق تمكنت خلالها المعارضة من تحقيق تقدم في المنطقة والسيطرة على نقاط كانت تسيطر عليها القوات النظامية.



وعلي الصعيد السياسي، أكد الدكتور نصر الحريري رئيس الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية رئيس وفد المعارضة السورية إلى جنيف أن الحل السياسي في سوريا يتم بناء على بيان جنيف والقرار ٢٢٥٤ الخاص بإنشاء هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية ..قائلا : "إن المعارضة السورية تطالب بمفاوضات مباشرة على أساس المرجعية الدولية تحقق فاعلية لا يكون لكل من وصفهم بالمجرمين فيها أي دور منذ بداية المرحلة الانتقالية".



جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كانت المعارضة لاتزال تشترط رحيل الرئيس السورى بشار الأسد لبدء مرحلة الانتقال والتوقعات بمشاركة الوفد مع النظام السورى في مفاوضات مباشرة بعد بيان (الرياض ٢) .



وأضاف : تم خلال اللقاء كذلك استعراض ما تم خلال جولة جنيف الثامنة قبل حوالي ثلاثة أسابيع والجهود التي قامت بها السعودية ومصر في توحيد جهود المعارضة والخروج بالوفد الموحد وجميع ما تم تقديمه ومناقشته خلال مفاوضات جنيف الأخيرة على مدار ١١ جلسة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا والتي تحدثنا فيها عن السلال الأربع وهي : المرحلة الانتقالية ، السلة الدستورية ، السلة الانتخابية ، سلة الأمن والإرهاب وتم التركيز كذلك على جميع الجهود المبذولة أملا في تحقيق تقدم بالعملية السياسية ولكن للآسف الشديد فإن النظام السوري قد أجهض هذه الجولة وخرجت بدون أية نتائج".



وتابع المعارض السوري البارز : تم أيضا مناقشة التحديات والاستحقاقات السياسية المقبلة فيما يتعلق بفكرة الجانب الروسي بعقد مؤتمر للحوار في سوتشي وكذلك الجولة القادمة من المفاوضات التي ستعقد في الحادى والعشرين من يناير الحاري والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام في مونترو.



