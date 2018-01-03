تحطم طائرة عسكرية روسية في سوريا ومقتل طاقمها

انسامد - 3 يناير / كانون ثاني - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، سقوط هليكوبتر إم.آي-24 في سوريا بسبب أعطال فنية ومقتل الطيارين الاثنين اللذين كانا على متنها.



وقالت الوكالة، في بيان عاجل لها نشرته وكالة "إنترفاكس" الروسية، أن المروحية تحطمت خلال رحلتها إلى مطار حماة بسبب عطل فني، مشيرة إلى أنها هبطت بشكل حاد قبل 15 كيلومترا من المطار، وعلى إثر ذلك لقي الطياران حتفهما، وأصيب مهندس المروحية.



ولفتت الوزارة إلى أن فريق البحث والإنقاذ، نقل المصاب على الفور، إلى مطار حميميم لتقديم الرعاية الصحية المناسبة.



