سوريا:مقتل أكثر من عشرة آلاف مدني منذ بدء العام الماضي

انسامد - 2 يناير / كانون ثاني - وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل أكثر من عشرة آلاف مدني، في عموم الأراضي السورية، منذ بدء العام الماضي 2017.



واعتبرت الشبكة، أن الاتفاقات المبرمة بين الأطراف العسكرية والإقليمية في سوريا، ساهمت في تخفيف القتل بمعدل كبير، في إشارة إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد.



وطالبت الشبكة روسيا، بضرورة التزامها بإيقاف عمليات الجيش السوري العسكرية، التي تتسبب في مقتل مئات المدنيين، مشيرة إلى أن معظم الخروقات سجلت باسم الحكومة السورية.



وعلي الصعيد السياسي عيّن الرئيس السوري بشار الأسد 3 وزراء جدد، للدفاع والصناعة والإعلام، العماد علي عبد الله أيوب وزيرا للدفاع، ومحمد مازن علي يوسف وزيرا للصناعة، وعماد عبد الله سارة وزيرا للإعلام.



وذكرت وكالة الأنباء السورية الحكومية "سانا"، الجمعة، أنه تم اكتشاف مقبرتين جماعيتين شمالي سوريا تضمان جثث عشرات الأشخاص الذين قتلهم تنظيم داعش خلال سيطرته على المنطقة.



وقالت الوكالة: "اكتشفت مقبرتان جماعيتان في ريف الرقة الغربي تضمان جثامين عشرات الشهداء من مدنيين وعسكريين ممن أقدم تنظيم داعش الإرهابي على إعدامهم خلال فترة سيطرته على المنطقة".



وعثر على المقبرتين في منطقة تسيطر عليها القوات السورية الحكومية.



وأوضح قائد ميداني لوكالة "سانا" أنه بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على مناطق في ريف الرقة الغربي من تنظيم داعش "وردت معلومات من الأهالي تفيد بوجود مقبرتين جماعيتين بالقرب من بلدة الواوي".



وأضاف أنه "تم التوجه إلى مكان المقبرتين وتم العثور على الأدلة التي تؤكد وجود الجثامين، فتمت الاستعانة بفرق من الدفاع المدني التي باشرت باستخراجها".



ونقلت الوكالة عن "مسؤول محلي" أن العمل جار على استخراج كل الجثث.



كما أوضح أحد العاملين في الدفاع المدني أن العملية قد تستغرق أياما عدة.



وطرد الجيش السوري في صيف العام 2017 تنظيم داعش من أجزاء واسعة من ريف الرقة الغربي والجنوبي. وتعد مدينة الرقة معقل التنظيم المتشدد في سوريا.



وفي 17 ديسمبر 2014 عثر سكان على مقبرة جماعية في محافظة دير الزور تضم جثث 230 شخصا من أقاربهم الذين أعدمهم التنظيم، جميعهم من أفراد عشيرة الشعيطات التي كانت تقاتل ضده شرقي المحافظة.



وبين 25 و27 يونيو 2015 قتل المتشددون أكثر من 200 مدني، من بينهم نساء وأطفال في مدينة كوباني (عين العرب) شمالي سوريا قبل أن يتم طردهم منها.



