التحالف يدمر صاروخا باليستيا باليمن قبل إطلاقه

أنسامد - 25 ديسمبر / كانون الاول - دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الاثنين، صاروخا باليستيا لميليشيا الحوثي الإيرانية غربي اليمن، في وقت كبّد التحالف الميليشيا عشرات القتلى في غارات في المنطقة ذاتها.



وأفاد مراسلنا بأن مقاتلات التحالف دمرت الصاروخ مع منصته أثناء محاولة عناصر الميليشيا تجهيزه وإطلاقه في منطقة رأس عيسى بجبهة الساحل الغربي.



وفي سياق متصل، قتل أكثر من 50 مسلحا من الميليشيا الموالية لإيران في غارات للتحالف استهدفت تعزيزات عسكرية في مناطق الجراحي وحيس وأطراف التحتيا في جبهة الساحل الغربي.



وباتت جبهة الساحل الغربي أكثر الجبهات نشاطا في الأسابيع الأخيرة، حيث حققت قوات الشرعية انتصارات عدة، أبرزها في مديرية الخوخة.



وامتدت غارات الأحد إلى العاصمة صنعاء، حيث أغارت المقاتلات على موقع عسكري للمتمردين في منطقة عَصِر غربي المدينة.



مقتل عناصر حزب الله وتأتي هذه الغارات بعد يوم واحد من مقتل 3 خبراء من ميليشيات حزب الله اللبناني في غارة جوية للتحالف العربي على معقل المتمردين شمال غربي البلاد.



واستهدفت الغارة منزلا كان يتحصن فيه 3 خبراء في الاتصالات وصناعة المتفجرات من ميليشيات الحزب، رفقة 7 متمردين حوثيين، بالقرب من منطقة حرض بمحافظة حجة على الحدود مع السعودية.



وفي الأحد أيضا، كشفت وثائق سرية نجحت الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الوطني اليمني في الحصول عليها، عن انهيار كبير تعيشه الميليشيا الحوثية.



يذكر أن إجمالي خسائر الحوثيين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بلغت نحو 11 ألف قتيل، كما باتت الحكومة اليمنية الشرعية تسيطر على 85 في المئة من الأراضي اليمنية.



