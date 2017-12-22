النائب العام الإيطالي يبحث مجددا في القاهرة قضية ريجيني

أنسامد - القاهرة، 22 ديسمبر / كانون الأول - بحث النائب العام الإيطالي جوسبي بنياتوني مع نظيره المصري المستشار نبيل صادق في القاهرة قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.



وذكر بيان صدر عن مكتب النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، أن النيابة العامة تقدمت بمحاضر ووثائق تحتوي على عناصر التحقيق الجديدة المتعلقة بواقعة اختطاف وتعذيب ووفاة ريجيني للنيابة الإيطالية.



وقال بيان النائب العام المصري إن مصر تسلمت نسخة من تقرير، أعدته الشرطة القضائية الإيطالية بشأن مقتل ريجيني في مصر.



وأشار البيان إلى أن الطرفين تبادلا "بحثا معمقا لعناصر التحقيق المتبادلة بين الجانبين"، كما شرحت مصر تقدم العمل بشأن استرجاع تسجيلات محطات مترو الأنفاق في القاهرة، التي وجد بها ريجيني قبل اختفائه.



وأضاف البيان أن النيابة العامة المصرية "ستستكمل التحقيقات في ضوء الافتراضات التي تم تبادلها بين الطرفين".



