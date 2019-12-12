موعد سحب قرعة الدور ثمن النهائي لرابطة الأبطال الأوروبي

أنسامد - 12 ديسمبر / كانون الأول - سيتم يوم الإثنين القادم 16
ديسمبر 2019 سحب قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال
أوروبا لموسم 2019-2020 و ذلك بمقر الإتّحاد الأوروبي بمدينة نيون
السويسرية
و من المنتظر أن تنطلق مراسم القرعة بداية من الساعة منتصف النهار
بتوقيت تونس.
و قد ضمن 16 فريقيا تاهلهم للدور ثمن النهائي دون حدوث مفاجئات
كبرى باستثناء اتالانتا الايطالي الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في
البطولة الأوروبية.
و في ما يلي توزيع الفرق المتاهلة :
اسبانيا : برشلونة - ريال مدريد - فالنسيا - اتليتيكو مدريد
أنقلترا : ليفربول حامل اللقب - مانشستر سيتي - تشلسي - توتنهام
ايطاليا : جوفنتس - نابولي - اتالانتا
ألمانيا : بايارن ميونيخ - بوروسيا درتموند - لايبزيغ
فرنسا : باريس سان جيرمان - ليون