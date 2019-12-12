موعد سحب قرعة الدور ثمن النهائي لرابطة الأبطال الأوروبي

أنسامد - 12 ديسمبر / كانون الأول - سيتم يوم الإثنين القادم 16 ديسمبر 2019 سحب قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020 و ذلك بمقر الإتّحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية و من المنتظر أن تنطلق مراسم القرعة بداية من الساعة منتصف النهار بتوقيت تونس.



و قد ضمن 16 فريقيا تاهلهم للدور ثمن النهائي دون حدوث مفاجئات كبرى باستثناء اتالانتا الايطالي الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في البطولة الأوروبية.



و في ما يلي توزيع الفرق المتاهلة : اسبانيا : برشلونة - ريال مدريد - فالنسيا - اتليتيكو مدريد أنقلترا : ليفربول حامل اللقب - مانشستر سيتي - تشلسي - توتنهام ايطاليا : جوفنتس - نابولي - اتالانتا ألمانيا : بايارن ميونيخ - بوروسيا درتموند - لايبزيغ فرنسا : باريس سان جيرمان - ليون