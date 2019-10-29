بطولة ايطاليا:خسائر قياسية لنادي ميلان قاربت 146 مليون يورو

أنسامد - 29 أكتوبر /تشرين الأول - خسارة قاسية جديدة تعرّض لها فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، هذا المرة لم تكن على أرض الملعب أمام فريق منافس، وانما على الصعيد الاقتصادي إذ بلغت خسائره للسنة المالية لعام 2018 والمنتهية في 30 حزيران/يونيو المنصرم، 146 مليون يورو (165 مليون دولار) حسبما ذكرت تقارير اعلامية إيطالية.



وقالت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إن الخسائر ارتفعت بنسبة 16 في المائة لتصل الى 146 مليون يورو مقارنة بـ 126 مليون يورو لنفس الفترة من العام السابق، بتكلفة 373 مليون يورو، بزيادة قدرها 5.1 في المائة، وإيرادات 241.1 مليون يورو، بانخفاض 6.1 في المائة.



ويسعى الفريق لاستعادة فترة أمجاده عندما كان تحت قيادة سيلفيو برلسكوني حينما حقق سبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.



