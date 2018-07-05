أعلى لوحة في العالم على برج خليفة لعرض نتائج كأس العالم

أنسامد - 5 يوليو/تموز/ - أصبح "برج خليفة"، المعلم العمراني الذي طورته "إعمار العقارية" يضم أعلى واجهة LED في العالم لعرض نتائج مباريات كرة القدم العالمية.



ومع اقتراب موعد المباريات النهائية، يتمكن المقيمون والزوار من متابعة نتائج مباريات أكثر بطولات كرة القدم العالمية شعبية على الإطلاق على لوحة النتائج الموضوعة حاليا على واجهة LED الخارجية في "برج خليفة". وتعرض اللوحة أيضا علم المنتخب الذي يحرز هدفا، ويتم تحديثها مباشرة ليتمكن عشاق كرة القدم من متابعة مجريات البطولة باستمرار، وسط إطلالات خلابة على "نافورة دبي"، أطول النوافير الاستعراضية في العالم. ويمثل العرض احتفالية مفعمة بالأنوار والألوان وتم تصميمه لنشر أجواء الحماس والتشويق التي تظلل منافسات البطولة، حيث تستقطب لوحة النتائج اهتماماً استثنائياً من قبل الزوار منذ بدء الحدث في يونيو الماضي. ويمكن لزوار "وسط مدينة دبي" متابعة نتائج المباريات من نقاط مشاهدة متنوعة تشمل ممشى الواجهة المائية المجاور لـ "دبي مول" أو من "حديقة البرج" والمناطق المحيطة. وبإمكانهم أيضاً الاستمتاع بمشاهدة جميع المباريات في الخيمة التي تم إعدادها خصيصاً لهذه المناسبة في فندق "أرماني دبي".



