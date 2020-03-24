يوفنتوس نحو اتخاذ قرار مصيري بحق بوفون وكيليني

انسامد - 24 مارس - اذار - أكدت صحيفة "الدايلي ميل" الإنجليزية عن توصل نادي يوفنتوس الإيطالي لاتفاق مع ثلاثي البيانكونيري جيانلويجي بوفون، وجورجيو كيليني، وأيضاً بلايز ماتويدي بشأن تجديد عقودهم مع الفريق.



وكان من المقرر انتهاء عقود الثلاثي المميز "بوفون، وكيليني، وماتويدي" في 30 من شهر يونيو القادم، ولكن يبدو بأنهم سيستمروا لفترة أطول مع الفريق الإيطالي.



وأوضحت الصحيفة أن حتى الآن لم يوقع الثلاثي حتى الآن على العقود الرسمية بسبب الحجر الصحي المفروض على نجوم يوفنتوس بسبب انتشار فيروس كورونا، وإصابة حتى الآن دانييلي روجاني، وبلايز ماتويدي، وباولو ديبالا بالفيروس.



وذكرت الصحيفة الإنجليزية أن إدارة يوفنتوس ستجدد عقدها مع أسطورة البيانكونيري جيانلويجي بوفون لموسم آخر حتى صيف عام 2021، بينما لم يحسم بعد مدة عقد الثنائي كيليني، وبلايز ماتويدي.



الجدير بالذكر أن جيانلويجي بوفون ابن 42 عاماً قد شارك مع يوفنتوس هذا الموسم حتى الآن في سبع مباريات، بينما لعب جورجيو كيليني فقط ثلاثة لقاءات بسبب إصابته في ركبته، وبلايز ماتويدي هو الأكثر مشاركةً بين الثلاثي برصيد 31 مباراة.



